Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший и раненые

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Среда, 21 февраля 2018, 18:49

В течение дня боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения - артиллерийские системы и минометы, один защитник погиб, еще двое бойцов ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 21 февраля 2018 года.

"На Луганском направлении, из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП, противник вел огонь по нашим позициям возле Троицкого. Минометы калибра 82-мм захватчики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. А из стрелкового оружия - возле Зайцевого.

"На Донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки", - рассказывают в штабе.

В общем, с начала суток, зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО война Росcия ОРДЛО
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