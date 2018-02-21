В Україні вдвічі зменшилися темпи боротьби з корупцією – ТІ

Україна піднялася на одну позицію вище у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції". Однак динаміка росту держави зменшилась в два рази.

Про це йдеться у доповіді міжнародної антикорупційної мережі Transparency International.

"Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції" (CPI) за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році", - зазначають в організації.

Серед причин, які допомогли Україні піднятися на сходинку вище – початок роботи НАБУ і САП, продовження роботи реєстру електронних декларацій, функціонування реформи державних закупівель, обов’язкове використання системи ProZorro, реформа ринку газу та кроки з дерегуляції.

Крім того автори відзначили зниження рівня корупції в поліції та зменшення кількості випадків, коли бізнес змушений давати хабарі.

"Водночас, такий повільний ріст індексу України, фактично падіння динаміки зростання вдвічі порівняно з 2016 роком, пояснюється такими обставинами, як брак політичної волі керівництва країни до рішучої боротьби з корупцією та низький рівень довіри до українських судів та прокуратури", - наголошують в Transparency International.

Також в організації згадали про "постійні законодавчі ініціативи парламенту, які загрожують новоствореній антикорупційній інфраструктурі".

"Як результат, корупція залишається для бізнесу та звичайних громадян однією з головних проблем", - підсумовують у ТІ.

Також в організації додають, що її минулорічні рекомендації втілили частково.

"Зокрема, створення Вищого антикорупційного суду в 2017 році зупинилося на етапі подання президентом законопроекту, який суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. "Кошти Януковича" були перераховані в бюджет за сумнівним судовим рішенням, яке досі залишається офіційно засекреченим", - підкреслюють у звіті.

В організації згадують про те, що досі не відбувся аудит оборонних закупівель, а рівень секретності в цій сфері залишається, за твердженнями Transparency International, і далі необґрунтованим.

"Протягом року було чимало спроб обмежити незалежність новостворених антикорупційних органів та випадків тиску на журналістів та громадських активістів, які працюють у сфері протидії корупції: впровадження дискримінаційного електронного майнового декларування, тиск з боку правоохоронних органів, провокації, протидія, побиття та дискредитаційні інформаційній кампанії", - говорять в організації.

Водночас у рейтингу СРІ Україна вперше з 2010 року випередила Росію (29 балів), яка не покращила свої позиції за минулий рік.

Однак результати сусідніх країн вищі, ніж в України: Польща — 60, Словаччина — 50, Румунія — 48, Угорщина — 45, Білорусь — 44, Молдова — 31.