В Украине вдвое уменьшились темпы борьбы с коррупцией - ТІ

Украина поднялась на одну позицию выше в исследовании Transparency International "Индекс восприятия коррупции". Однако динамика роста государства уменьшилась в два раза.

Об этом говорится в докладе международной антикоррупционной сети Transparency International.

"Украина получила 30 баллов из 100 возможных в исследовании Transparency International "Индекс восприятия коррупции" (CPI) за 2017 год и заняла 130 место (из 180 стран). Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году", - отмечают в организации.

Среди причин, которые помогли Украине подняться на ступеньку выше - начало работы НАБУ и САП, продолжение работы реестра электронных деклараций, функционирование реформы государственных закупок, обязательное использование системы ProZorro, реформа рынка газа и шаги по дерегуляции.

Кроме того авторы отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшения количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

"Вместе с тем, такой медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется следующими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре", - отмечают в Transparency International .

Также в организации вспомнили о "постоянных законодательных инициативах парламента, которые угрожают вновь антикоррупционной инфраструктуре".

"Как результат, коррупция остается для бизнеса и обычных граждан одной из главных проблем", - заключают в ТІ.

Также в организации добавляют, что ее прошлогодние рекомендации воплотили частично.

"В частности, создание Высшего антикоррупционного суда в 2017 году остановилось на этапе представления президентом законопроекта, который противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. "Средства Януковича" были перечислены в бюджет за сомнительным судебным решением, которое до сих пор остается официально засекреченным", - подчеркивают в отчете.

В организации вспоминают о том, что до сих пор не состоялся аудит оборонных закупок, а уровень секретности в этой сфере остается, по утверждениям Transparency International, и дальше необоснованным.

"В течение года было немало попыток ограничить независимость вновь антикоррупционных органов и случаев давления на журналистов и общественных активистов, работающих в сфере противодействия коррупции: внедрение дискриминационного электронного имущественного декларирования, давление со стороны правоохранительных органов, провокации, противодействие, избиения и дискредитационные информационной кампании", - говорят в организации.

В то же время в рейтинге CPI Украина впервые с 2010 года опередила Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год.

Однако результаты соседних стран выше, чем в Украине: Польша - 60, Венгрия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31.