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Трамп хоче довести жорстке ставлення до РФ на прикладі "Вагнера" - ЗМІ

Четвер, 22 лютого 2018, 00:27

Президент США Дональд Трамп обмірковує можливість публічного доведення своєї жорсткої позиції щодо Росії на прикладі розгрому так званої ПВК "Вагнер" у Сирії силами США.

Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg, яке посилається на джерела, наближені до Білого дому.

"Адміністрація Трампа обмірковує можливість подати загибель великої кількості російських найманців 7 лютого у боях із силами, підтримуваними США, як доказ жорсткої позиції президента щодо ставлення до Кремля", - цитує агентство чиновника, знайомого з ситуацією.

На підтвердження цьому також наводиться висловлювання речниці Білого дому Сари Сандерс.

Під час брифінгу у вівторок вона згадала про інцидент у Сирії, зазначивши, що президент Трамп має більш жорстку позицію відносно Росії, ніж його попередник Барак Обама.

"Трамп зробив багато речей, щоб створити тиск на Росію й бути жорстким щодо РФ. Минулого тижня мав місце інцидент, про який буде повідомлено найближчими днями, і це ще один спосіб, у який нинішній президент проявив жорсткість відносно Росії", - підкреслила речниця Білого дому.

Джерело наголошує, що Трамп хотів би сам публічно виступити й нагадати про бій у Сирії, щоб "продемонструвати свою рішучість у протистоянні з Москвою".

Причиною такого рішення називається, зокрема, посилення політичного тиску на главу Білого дому після оприлюднення Міністерством юстиції США обвинувального вироку проти 13 росіян і трьох організацій.

Раніше повідомлялося, що 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Теми: ТрампСШАРосія
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