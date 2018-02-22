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Трамп хочет доказать жесткое отношение к РФ на примере "Вагнера" ​​- СМИ

Четверг, 22 февраля 2018, 00:27

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность публичного доказательства своей жесткой позиции в отношении России на примере разгрома так называемой ЧВК "Вагнер" в Сирии силами США.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, которое ссылается на источники, близкие к Белому дому.

"Администрация Трампа обдумывает возможность подать гибель большого количества российских наемников 7 февраля в боях с силами, поддерживаемыми США, как доказательство жесткой позиции президента по отношению к Кремлю", - цитирует агентство чиновника, знакомого с ситуацией.

В подтверждение этому также приводится высказывание спикера Белого дома Сары Сандерс.

Во время брифинга во вторник она вспомнила об инциденте в Сирии, отметив, что президент Трамп имеет более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.

"Трамп сделал многое, чтобы создать давление на Россию и быть жестким в отношении РФ. На прошлой неделе имел место инцидент, о котором будет сообщено в ближайшие дни, и это еще один способ, с помощью которого нынешний президент проявил жесткость в отношении России", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Источник отмечает, что Трамп хотел бы сам публично выступить и напомнить о бое в Сирии, чтобы "продемонстрировать свою решимость в противостоянии с Москвой".

Ранее сообщалось, что 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Причиною такого решения называется, в частности, усиление политического давления на главу Белого дома после обнародования Министерством юстиции США обвинительного приговора против 13 россиян и трех организаций.

Темы: ТрампСШАРосcия
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