Польща намагається не допустити шкідливого "Північного потоку-2"

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Четвер, 22 лютого 2018, 08:34

Варшава активно діє на міжнародній арені, аби заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький у коментарі РАР, передає "Укрінформ".

"Ми ведемо активні дії і підтримуємо діяльність європейських інституцій, які мають на меті блокування будівництва Nord Stream 2", – заявив він.

За словами Моравєцького, Польща вважає, що "Північний потік-2" порушує європейську архітектуру енергетичної безпеки.

Польський прем'єр нагадав, що як європейські інституції, так і німецькі депутати порушують питання, що цей проект не лише політичний, але й шкідливий в політичному значенні.

Моравєцький звернув увагу, що цей газопровід порушує принципи диверсифікації, на яких базується енергетична безпека ЄС.

Він наголосив, що друга нитка "Північного потоку" збільшує залежність Європи не лише від одного постачальника, але й від одного транзитного напрямку.

Як відомо, "Північний потік 2" – проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км.

У США вважають, що цей газопровід суттєво підірве незалежність України, її енергетичний сектор та економіку.

Теми: Польща газ енергетика Росія Європа
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