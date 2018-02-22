Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща намагається не допустити шкідливого "Північного потоку-2"

Четвер, 22 лютого 2018, 07:34

Варшава активно діє на міжнародній арені, аби заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький у коментарі РАР, передає "Укрінформ".

"Ми ведемо активні дії і підтримуємо діяльність європейських інституцій, які мають на меті блокування будівництва Nord Stream 2", – заявив він.

За словами Моравєцького, Польща вважає, що "Північний потік-2" порушує європейську архітектуру енергетичної безпеки.

Польський прем'єр нагадав, що як європейські інституції, так і німецькі депутати порушують питання, що цей проект не лише політичний, але й шкідливий в політичному значенні.

Моравєцький звернув увагу, що цей газопровід порушує принципи диверсифікації, на яких базується енергетична безпека ЄС.

Він наголосив, що друга нитка "Північного потоку" збільшує залежність Європи не лише від одного постачальника, але й від одного транзитного напрямку.

Як відомо, "Північний потік 2" – проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км.

У США вважають, що цей газопровід суттєво підірве незалежність України, її енергетичний сектор та економіку.

Теми: ПольщагазенергетикаРосіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Польща
Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні
"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW
МЗС Польщі викликало посла РФ після брехні Путіна
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: