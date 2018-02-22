Польша пытается не допустить вредоносного "Северного потока-2"

Варшава активно действует на международной арене, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2".



Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький в комментарии РАР, передает "Укринформ".



"Мы ведем активные действия и поддерживаем деятельность европейских институтов, направленных на блокирование строительства Nord Stream 2", – заявил он.



По словам Моравецкого, Польша считает, что "Северный поток-2" нарушает европейскую архитектуру энергетической безопасности.



Польский премьер напомнил, что как европейские институты, так и немецкие депутаты поднимают вопрос о том, что этот проект не только политический, но и вреден в политическом смысле.



Моравецкий обратил внимание, что этот газопровод нарушает принципы диверсификации, на которых базируется энергетическая безопасность ЕС.



Он отметил, что вторая нитка "Северного потока" увеличивает зависимость Европы не только от одного поставщика, но и от одного транзитного направления.



Как известно, "Северный поток 2" – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км.



В США считают, что этот газопровод существенно подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и экономику.