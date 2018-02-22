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Муженко: АТО на Донбасі завершується

Четвер, 22 лютого 2018, 10:32
Муженко: АТО на Донбасі завершується

Начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко зазначає, що триває зміна формату антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Закон, який 20 лютого був підписаний президентом, систематизує задіяння ЗСУ для виконання завдань тих, які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції Об’єднаних сил", – пояснює Муженко.

За його словами, це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів військовому керівництву, створення об’єднаного оперативного штабу як основного органу управління цією операцією на території Донецької і Луганської областей.

Муженко зазначає, що це дозволить систематизувати задіяння підрозділів ЗСУ і підрозділів та сил інших складових сектору безпеки, "більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати ЗСУ".

Відповідаючи на запитання про те, хто очолить штаб Об’єднаних сил, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що це буде "людина з бойовим досвідом".

"У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження. І після цього в найкоротші терміни вони будуть надані президенту для затвердження такої кандидатури. Це буде людина, яка має бойовий досвід і достатньо навичок, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання", – сказав Муженко.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав закон "Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей".

Цей документ переформатовує АТО і визначає Росію агресором.

Порошенко також повідомив, що чекає на затвердження від міністра оборони і начальника Генштабу ЗСУ узгоджену кандидатуру на посаду командувача Об’єднаних сил.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОГенштабДонбас
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