Vodafone каже, що відновив зв'язок на частині окупованих територій

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П'ятниця, 19 січня 2018, 15:44

Компанія Vodafone-Україна заявляє, що відновила зв'язок на окупованій території Луганської області.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі.

"Повідомляємо про те, що 19.01 ремонтні роботи з відновлення зв’язку на сході України завершено", - йдеться в повідомленні. 

Відзначається, що у Луганській області послуги зв’язку надаються в повному обсязі.

Донецькій області мережа не працює з невідомих для нас причин. Є ймовірність того, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електропостачання", - повідомили у прес-службі компанії.  

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

17 січня директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone-Україна" Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини повідомив Vodafone планує відновити зв'язок в ОРДЛО 18 січня. 

19 січня у коментарі УП Vodafone пояснив, чому відновлення зв'язку в ОРДЛО затягується. 

Теми: мобільний зв'язок Луганськ
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