Заступник міністра юстиції Денис Чернишов заявив, що у 2017 році у закладах пенітенціарної системи України не було зафіксовано випадків катувань.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

За його словами, у минулому році в країні завершив роботу Європейський комітет з питань запобігання катуванням і необхідно опиратися на його висновки.

"Мої слова можуть сприйматись як упереджені, тому ми спираємось на висновки Міжнародного комітету Червоного Хреста та Європейського комітету з питань запобігання катуванням, який у грудні був у нас", - сказав Чернишов.

"У жодній із відвіданих ними установ не було нарікань щодо застосування фізичної сили", - додав він.

Заступник міністра юстиції запевнив, що у 2017 році тортур у в'язницях не було.

Раніше в міжнародній правоохоронній організації Amnesty International Україна заявили, що правоохоронні органи України продовжують застосовувати тортури, а також інші види жорстокого поводження.