У Мін'юсті відповіли на звинувачення у тортурах

3919 переглядів
Четвер, 22 лютого 2018, 17:16

Заступник міністра юстиції Денис Чернишов заявив, що у 2017 році у закладах пенітенціарної системи України не було зафіксовано випадків катувань.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

За його словами, у минулому році в країні завершив роботу Європейський комітет з питань запобігання катуванням і необхідно опиратися на його висновки.

"Мої слова можуть сприйматись як упереджені, тому ми спираємось на висновки Міжнародного комітету Червоного Хреста та Європейського комітету з питань запобігання катуванням, який у грудні був у нас", - сказав Чернишов.

"У жодній із відвіданих ними установ не було нарікань щодо застосування фізичної сили", - додав він.

Заступник міністра юстиції запевнив, що у 2017 році тортур у в'язницях не було.

Раніше в міжнародній правоохоронній організації  Amnesty International Україна заявили, що правоохоронні органи України продовжують застосовувати тортури, а також інші види жорстокого поводження.

Українська правда
Теми: Мін'юст в'язниця тортури
powered by lun.ua
По темі
Платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти - Мін'юст 19 лютого 2018, 22:31
У Мін'юсті розробили інструкцію зі стягнення аліментів 19 лютого 2018, 10:18
Бум одружень на Валентина: останню пару розписали за 5 хвилин до півночі 16 лютого 2018, 09:52
Усі новини
Головні новини
Через саботаж Печерського суду можуть відкрити кримінальні справи - Єнін
Єнін про закриття справи Колобова: ГПУ повинна інколи приймати непопулярні рішення
Головні новини дня – за 60 секунд
Омелян розповів про етапи будівництва Hyperloop в Україні
Усі новини

Бариста Слава Бабич став Чемпіоном світу з заварювання кави в джезві

У Львові відкрилася кав'ярня, де роблять "селфічіно"