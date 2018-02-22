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У Мін'юсті кажуть, що за рік не зафіксували жодного випадку катувань

Четвер, 22 лютого 2018, 16:16

Заступник міністра юстиції Денис Чернишов заявив, що у 2017 році у закладах пенітенціарної системи України не було зафіксовано випадків катувань.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

За його словами, у минулому році в країні завершив роботу Європейський комітет з питань запобігання катуванням і необхідно опиратися на його висновки.

"Мої слова можуть сприйматись як упереджені, тому ми спираємось на висновки Міжнародного комітету Червоного Хреста та Європейського комітету з питань запобігання катуванням, який у грудні був у нас", - сказав Чернишов.

"У жодній із відвіданих ними установ не було нарікань щодо застосування фізичної сили", - додав він.

Заступник міністра юстиції запевнив, що у 2017 році тортур у в'язницях не було.

Раніше в міжнародній правоохоронній організації  Amnesty International Україна заявили, що правоохоронні органи України продовжують застосовувати тортури, а також інші види жорстокого поводження.

Українська правда
Теми: Мін'юств'язницятортури
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