Заместитель министра юстиции Денис Чернышев заявил, что в 2017 году в учреждениях пенитенциарной системы Украины не было зафиксировано случаев пыток.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По его словам, в прошлом году в стране завершил работу Европейский комитет по предупреждению пыток и необходимо ссылаться на его выводы.

"Мои слова могут восприниматься как предвзятые, поэтому мы опираемся на выводы Международного комитета Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас", - сказал Чернышев.

"Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий на применение физической силы", - добавил он.

Заместитель министра юстиции заверил, что в 2017 году пыток в тюрьмах не было.