В Минюсте ответили на обвинения в пытках
Заместитель министра юстиции Денис Чернышев заявил, что в 2017 году в учреждениях пенитенциарной системы Украины не было зафиксировано случаев пыток.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
По его словам, в прошлом году в стране завершил работу Европейский комитет по предупреждению пыток и необходимо ссылаться на его выводы.
"Мои слова могут восприниматься как предвзятые, поэтому мы опираемся на выводы Международного комитета Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас", - сказал Чернышев.
"Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий на применение физической силы", - добавил он.
Заместитель министра юстиции заверил, что в 2017 году пыток в тюрьмах не было.
Ранее в международной правоохранительной организации Amnesty International Украина заявили, что правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки, а также другие виды жестокого обращения.