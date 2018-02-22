В Минюсте ответили на обвинения в пытках

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Четверг, 22 февраля 2018, 17:16

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев заявил, что в 2017 году в учреждениях пенитенциарной системы Украины не было зафиксировано случаев пыток.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По его словам, в прошлом году в стране завершил работу Европейский комитет по предупреждению пыток и необходимо ссылаться на его выводы.

"Мои слова могут восприниматься как предвзятые, поэтому мы опираемся на выводы Международного комитета Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас", - сказал Чернышев.

"Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий на применение физической силы", - добавил он.

Заместитель министра юстиции заверил, что в 2017 году пыток в тюрьмах не было.

Ранее в международной правоохранительной организации Amnesty International Украина заявили, что правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки, а также другие виды жестокого обращения.

Украинская правда
Темы: Минюст тюрьма пытки
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