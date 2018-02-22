Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пояснив рішення ЄС про закриття прикордонних проектів

Четвер, 22 лютого 2018, 16:49

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що домовлятиметься з Євросоюзом про відкриття нових проектів з фінансування прикордонної інфраструктури.

Про це він заявив під час візиту в Суми; виступ Гройсмана транслював телеканал 112.

Голова уряду не став заперечувати, що ЄС справді ухвалив рішення про закриття низки проектів із розбудови прикордонної інфраструктури. Водночас, він наголосив, що ці проекти вже давно зіткнулися з проблемами в реалізації. "Йдеться про проект 2007-2013 років. Потім була спробу продовжити його виконання силами ДФС. ДФС не впоралося повноцінно", - розповів він.

"Новий керівник Мирослав Продан намагався врятувати ситуацію, але вже було запізно", - додав прем’єр.

Гройсман наголосив, що зараз немає небезпеки повторення такої ситуації з іншими проектами: "Немає ніяких загроз для спільних проектів з ЄС в подальшому".

Прем’єр-міністр сподівається, що Європейський союз затвердить нові проекти, які мають зайняти місце тих, що припиняться як не виконані Україною. "Будемо говорити з європейськими партнерами, щоби розпочати нову програму підтримки", - пояснив він.

Прем’єр зауважив, що інфраструктура кордону України та країн-членів ЄС потребує модернізації.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСГройсманкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: