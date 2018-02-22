Гройсман пояснив рішення ЄС про закриття прикордонних проектів

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Четвер, 22 лютого 2018, 17:49

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що домовлятиметься з Євросоюзом про відкриття нових проектів з фінансування прикордонної інфраструктури.

Про це він заявив під час візиту в Суми; виступ Гройсмана транслював телеканал 112.

Голова уряду не став заперечувати, що ЄС справді ухвалив рішення про закриття низки проектів із розбудови прикордонної інфраструктури. Водночас, він наголосив, що ці проекти вже давно зіткнулися з проблемами в реалізації. "Йдеться про проект 2007-2013 років. Потім була спробу продовжити його виконання силами ДФС. ДФС не впоралося повноцінно", - розповів він.

"Новий керівник Мирослав Продан намагався врятувати ситуацію, але вже було запізно", - додав прем’єр.

Гройсман наголосив, що зараз немає небезпеки повторення такої ситуації з іншими проектами: "Немає ніяких загроз для спільних проектів з ЄС в подальшому".

Прем’єр-міністр сподівається, що Європейський союз затвердить нові проекти, які мають зайняти місце тих, що припиняться як не виконані Україною. "Будемо говорити з європейськими партнерами, щоби розпочати нову програму підтримки", - пояснив він.

Прем’єр зауважив, що інфраструктура кордону України та країн-членів ЄС потребує модернізації.

Європейська правда

Теми: ЄС Гройсман кордон
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