Гройсман объяснил, почему ЕС закрыл проекты по обустройству границы

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Четверг, 22 февраля 2018, 17:49

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет договариваться с Евросоюзом о новых проектах по финансированию приграничной инфраструктуры.

Об этом он заявил во время визита в Сумы; выступление Гройсмана транслировал телеканал 112.

Глава правительства не стал отрицать, что ЕС действительно принял решение о закрытии ряда проектов по развитию пограничной инфраструктуры. Вместе с тем, он подчеркнул, что эти проекты уже давно столкнулись с проблемами в реализации. "Речь идет о проекте 2007-2013 годов. Потом была попытка продолжить его выполнение силами ГФС. ГФС не справилась полноценно", - рассказал он.

"Новый руководитель Мирослав Продан пытался спасти ситуацию, но было уже поздно", - добавил премьер.

Гройсман подчеркнул, что сейчас нет опасности повторения такой ситуации с другими проектами: "Нет никаких угроз для совместных проектов с ЕС в дальнейшем".

Премьер-министр надеется, что Европейский союз утвердит новые проекты, которые должны занять место тех, что прекратятся как не выполнены Украиной. "Будем говорить с европейскими партнерами, чтобы начать новую программу поддержки", - пояснил он.

Премьер отметил, что инфраструктура границы Украины и стран-членов ЕС нуждается в модернизации.

Европейская правда

Темы: ЕС Гройсман граница
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