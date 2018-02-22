Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник пояснив причину різкого падіння темпів боротьби з корупцією

Четвер, 22 лютого 2018, 17:50

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник впевнений, що без створення Антикорупційного суду зростання темпів боротьби з корупцією в Україні неможливе.

Так він прокоментував останнє дослідження Transparency International "Індекс сприйняття корупції", згідно з яким в Україні вдвічі зменшилися темпи боротьби з корупцією.

"Переконаний, без створення Антикорупційного суду, який зможе винести справедливі рішення у справах щодо топ-корупціонерів, подальша боротьба з корупцією неможлива", - цитує слова Ситника прес-служба НАБУ.

За його словами, за умови створення і початку роботи Антикорупційного суду вже у 2018 році Україна змогла би значно покращити свої позиції в рейтингу "Індекс сприйняття корупції".

Як відомо, хоча Україна і піднялася на одну позицію у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції", динаміка посилення боротьби з корупцією в країні впала у два рази.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУкорупціяАнтикорупційний судрейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Ситник
Ситнику знайшли нову посаду
Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою
Ситник завершив роботу в НАБУ. Якими були 7 років і чого чекати далі?
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: