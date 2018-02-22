Ситник пояснив причину різкого падіння темпів боротьби з корупцією

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Четвер, 22 лютого 2018, 18:50

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник впевнений, що без створення Антикорупційного суду зростання темпів боротьби з корупцією в Україні неможливе.

Так він прокоментував останнє дослідження Transparency International "Індекс сприйняття корупції", згідно з яким в Україні вдвічі зменшилися темпи боротьби з корупцією.

"Переконаний, без створення Антикорупційного суду, який зможе винести справедливі рішення у справах щодо топ-корупціонерів, подальша боротьба з корупцією неможлива", - цитує слова Ситника прес-служба НАБУ.

За його словами, за умови створення і початку роботи Антикорупційного суду вже у 2018 році Україна змогла би значно покращити свої позиції в рейтингу "Індекс сприйняття корупції".

Як відомо, хоча Україна і піднялася на одну позицію у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції", динаміка посилення боротьби з корупцією в країні впала у два рази.

Українська правда
Теми: Ситник НАБУ корупція Антикорупційний суд рейтинг
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