Сытник объяснил причину резкого падения темпов борьбы с коррупцией

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уверен, что без создания Антикоррупционного суда рост темпов борьбы с коррупцией в Украине невозможен.

Так он прокомментировал последнее исследование Transparency International "Индекс восприятия коррупции", согласно которому в Украине вдвое уменьшились темпы борьбы с коррупцией.

"Убежден, без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам относительно топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией невозможна", - цитирует слова Сытника пресс-служба НАБУ.

По его словам, при условии создания и начала работы Антикоррупционного суда уже в 2018 году Украина смогла бы значительно улучшить свои позиции в рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

Как известно, хотя Украина и поднялась на одну позицию в исследовании Transparency International "Индекс восприятия коррупции", динамика роста борьбы с коррупцией в стране упала в два раза.