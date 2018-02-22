Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник объяснил причину резкого падения темпов борьбы с коррупцией

Четверг, 22 февраля 2018, 17:50

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уверен, что без создания Антикоррупционного суда рост темпов борьбы с коррупцией в Украине невозможен.

Так он прокомментировал последнее исследование Transparency International "Индекс восприятия коррупции", согласно которому в Украине вдвое уменьшились темпы борьбы с коррупцией.

"Убежден, без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам относительно топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией невозможна", - цитирует слова Сытника пресс-служба НАБУ.

По его словам, при условии создания и начала работы Антикоррупционного суда уже в 2018 году Украина смогла бы значительно улучшить свои позиции в рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

Как известно, хотя Украина и поднялась на одну позицию в исследовании Transparency International "Индекс восприятия коррупции", динамика роста борьбы с коррупцией в стране упала в два раза.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СытникНАБУкоррупцияАнтикоррупционный судрейтинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: