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Парламент Нідерландів скасував закон про референдум, який блокував асоціацію України

Четвер, 22 лютого 2018, 19:06
Парламент Нідерландів скасував закон про референдум, який блокував асоціацію України

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про це повідомляє NOS, передає "Європейська правда".

76 депутатів з коаліційних фракцій проголосували за законопроект, який регулює скасування чинного закону. Законопроект подала міністр внутрішніх справ Кайса Оллонгрен. Проти проголосували 69 опозиційних депутатів.

В ході дебатів стало зрозуміло, що жодна з опозиційних партій не згодна з тим, як уряд хоче позбутися закону про референдум.

Кілька опозиційних партій заявили, що спочатку хотіли побачити альтернативу, і вони не розуміють, чому Оллонгрен не дочекалася оцінки консультативного референдуму.

Через кілька тижнів закон про скасування буде розглянуто в Сенаті (верхня палата парламенту). Тут теж урядові партії мають сильну більшість.

З липня 2015 року громадяни Нідерландів мають право вимагати проведення консультативного референдуму щодо будь-яких ухвалених законів, якщо на підтримку плебісциту буде зібрано 300 тисяч підписів.

Через тиждень після набуття чинності нового закону про референдум Сенат Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Впродовж трьох місяців нідерландці зібрали необхідну кількість підписів для проведення референдуму щодо Угоди з Україною.

Референдум у Нідерландах відбувся 6 квітня 2016 року. 61% тих, хто взяли участь у референдумі, проголосували проти Угоди.

Незважаючи на консультативний статус, уряд не захотів йти проти волі виборців, які проголосували проти ратифікації. У підсумку в грудні 2016 року було прийнято додаткове рішення з 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Вони не змінили угоду, а лише підтвердили ті норми, які вже були в її тексті.

30 травня 2017 року Сенат Нідерландів остаточно проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствореферендум
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