Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает NOS, передает "Европейская правда".

76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, который регулирует отмену действующего закона. Законопроект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен . Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.

В ходе дебатов стало ясно, что ни одна из оппозиционных партий не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме.

Несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.

С июля 2015 года граждане Нидерландов имеют право требовать проведения консультативного референдума по любым принятым законам, если в поддержку плебисцита будет собрано 300 тысяч подписей.

Через неделю после вступления в силу нового закона о референдуме Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. В течение трех месяцев голландцы собрали необходимое количество подписей для проведения референдума по Соглашению с Украиной.

Референдум в Нидерландах состоялся 6 апреля 2016 года. 61% тех, кто принял в нем участие, проголосовали против соглашения.

Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) окончательно проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.