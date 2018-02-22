В окупованому Криму і Донбасі ув'язнюють та страчують опонентів – АІ

На окупованому Донбасі та в Криму підконтрольна Кремлю "влада" тисне на своїх опонентів та незаконно їх ув'язнює.

Про це повідомляється у доповіді Amnesty International про стан прав людини в Україні та світі у 2017/18 роках, передає "Укрінформ".

"Влада на територіях під контролем сепаратистів продовжувала незаконно затримувати та ув'язнювати своїх опонентів. У листопаді де-факто Верховний суд у Донецьку засудив чоловіка до страти. Влада в окупованому Росією Криму залякувала, цькувала та відкривала кримінальні провадження проти своїх критиків", - розповіли правозахисники.

Щодо окупованого Криму в організації зазначили, що Росія продовжує відмовляти міжнародним правозахисним механізмам у доступі на півострів та наголосили на тиску на кримських татар.

"У Криму продовжився наступ на свободу слова, об'єднань та мирних зібрань. Як і раніше, влада цькувала переважно етнічних кримських татар. Триває свавільна заборона Меджлісу кримськотатарського народу... Намагаючись залякати критиків окупації півострова, російські силові структури влаштовували рейди на десятки домів кримських татар начебто у пошуках незаконної зброї, наркотиків та "екстремістської" літератури. Ті деякі адвокати, які не відмовляються захищати в кримських судах інтереси незгодних, зазнавали переслідувань з боку російської влади", - зазначили в Amnesty.

Як відомо, в Amnesty International Україна заявили, що правоохоронні органи України продовжують застосовувати тортури, а також інші види жорстокого поводження.