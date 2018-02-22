В оккупированном Крыму и Донбассе заключают и казнят оппонентов - АІ

На оккупированном Донбассе и в Крыму подконтрольная Кремлю "власть" давит на своих оппонентов и незаконно их заключает.

Об этом сообщается в докладе Amnesty International о состоянии прав человека в Украине и мире в 2017/18 годах, передает "Укринформ".

"Власть на территориях под контролем сепаратистов продолжала незаконно задерживать и сажать своих оппонентов. В ноябре де-факто Верховный суд в Донецке приговорил мужчину к смертной казни. Власть в оккупированном Россией Крыму запугивала, травила и открывала уголовные производства против своих критиков", - рассказали правозащитники.

Касательно оккупированного Крыма в организации отметили, что Россия продолжает отказывать международным правозащитным механизмам в доступе на полуостров и отметили давления на крымских татар.

"В Крыму продолжилось наступление на свободу слова, объединений и мирных собраний. Как и ранее, власть травила преимущественно этнических крымских татар. Продолжается своевольный запрет Меджлиса крымскотатарского народа ... Пытаясь запугать критиков оккупации полуострова, российские силовые структуры устраивали рейды на десятки домов крымских татар вроде в поисках незаконного оружия, наркотиков и "экстремистской" литературы. Те немногие адвокаты, которые не отказываются защищать в крымских судах интересы несогласных, подвергались преследованиям со стороны российскойй власти", - отметили в Amnesty.

Как известно, в Amnesty International Украина заявили, что правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки, а также другие виды жесткого обращения.