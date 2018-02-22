В оккупированном Крыму и Донбассе заключают и казнят оппонентов - АІ

1844 просмотра
Четверг, 22 февраля 2018, 21:25

На оккупированном Донбассе и в Крыму подконтрольная Кремлю "власть" давит на своих оппонентов и незаконно их заключает.

Об этом сообщается в докладе Amnesty International о состоянии прав человека в Украине и мире в 2017/18 годах, передает "Укринформ".

"Власть на территориях под контролем сепаратистов продолжала незаконно задерживать и сажать своих оппонентов. В ноябре де-факто Верховный суд в Донецке приговорил мужчину к смертной казни. Власть в оккупированном Россией Крыму запугивала, травила и открывала уголовные производства против своих критиков", - рассказали правозащитники.

Касательно оккупированного Крыма в организации отметили, что Россия продолжает отказывать международным правозащитным механизмам в доступе на полуостров и отметили давления на крымских татар.

"В Крыму продолжилось наступление на свободу слова, объединений и мирных собраний. Как и ранее, власть травила преимущественно этнических крымских татар. Продолжается своевольный запрет Меджлиса крымскотатарского народа ... Пытаясь запугать критиков оккупации полуострова, российские силовые структуры устраивали рейды на десятки домов крымских татар вроде в поисках незаконного оружия, наркотиков и "экстремистской" литературы. Те немногие адвокаты, которые не отказываются защищать в крымских судах интересы несогласных, подвергались преследованиям со стороны российскойй власти", - отметили в Amnesty.

Как известно, в Amnesty International Украина заявили, что правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки, а также другие виды жесткого обращения.

Темы: Донбасс Крым Росcия права человека
powered by lun.ua
По теме
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов 22 февраля 2018, 18:31
Россия провела серию трансграничных атак на Украину – исследование 22 февраля 2018, 15:48
Штаб АТО: В гумконвое с РФ было 2 сотни военных 22 февраля 2018, 14:12
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Омелян рассказал об этапах строительства Hyperloop в Украине
Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
Гройсман объяснил, почему ЕС закрыл проекты по обустройству границы
Все новости
лауреаты

Победительница конкурса на лучший мемориал Героям Небесной Сотни Ирина Волынец – о своем проекте

Почему слово "молодец" не работает? Психолог о похвале