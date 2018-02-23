Штаб АТО показав відео знищення БМП противника

10444 перегляди
П'ятниця, 23 лютого 2018, 07:15

Поблизу окупованого Докучаєвська Донецької області було знищено бойову машину піхоти противника.

Відповідне відео опублікував прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи "Моспине" Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаївська було знищено бойову машину піхоти противника, екіпаж якої ймовірно вів розвідку передових сил українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 22 лютого впродовж дня бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ. Загалом за добу ворог провів 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, унаслідок яких загинув один український військовослужбовець, ще один  був поранений.

Теми: АТО бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
АТО: До кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів, є загиблий 23 лютого 2018, 07:31
Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів 22 лютого 2018, 18:31
Росія здійснила серію транскордонних атак на Україну – дослідження 22 лютого 2018, 15:48
Усі новини
Головні новини
У 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС
У ГПУ пояснили, чому закрили справу Колобова
Найєм: Штат ДБР формують із порушенням закону
Хроніка 23 лютого. Порошенко стає міністром в Азарова, а Турчинов – президентом
Усі новини
здоров'я

9 способів втратити вагу без дієт – поради експерта з харчування

Досвід

На особистому досвіді: Викладач, який живе в гуртожитку зі студентами