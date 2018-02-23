Штаб АТО показав відео знищення БМП противника

Поблизу окупованого Докучаєвська Донецької області було знищено бойову машину піхоти противника.

Відповідне відео опублікував прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи "Моспине" Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаївська було знищено бойову машину піхоти противника, екіпаж якої ймовірно вів розвідку передових сил українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 22 лютого впродовж дня бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ. Загалом за добу ворог провів 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, унаслідок яких загинув один український військовослужбовець, ще один був поранений.