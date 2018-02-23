Штаб АТО показал видео уничтожения БМП противника

Вблизи оккупированного Докучаевска Донецкой области была уничтожена боевая машина пехоты противника.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 февраля в течение дня боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Всего за сутки враг провел 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в результате которых погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.