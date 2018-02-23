АТО: До кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів, є загиблий

Минулої доби ворог провів 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, унаслідок яких загинув один український військовослужбовець, ще один був поранений.

Про це повідомляє пресцентр штабу АТО.

На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького.

По декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки.

З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по позиціях сил АТО поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового.

Також із озброєння БМП і стрілецької зброї загарбники обстрілювали захисників Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів різних калібрів по позиціях ЗСУ поблизу Новотроїцького і Пісків.

Як повідомлялось, 22 лютого поблизу окупованого Докучаєвська Донецької області українськими військовими було знищено бойову машину піхоти противника.