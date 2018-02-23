АТО: До конца суток оккупанты удвоили количество обстрелов, есть погибший

За прошедшие сутки враг провел 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в результате которых погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого.

По несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты целились по позициям сил АТО вблизи Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосового и Лозового.

Также из вооружения БМП и стрелкового оружия захватчики обстреливали защитников Новоалександровки.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по позициям ВСУ вблизи Новотроицкого и Песков.

Как сообщалось, 22 февраля вблизи оккупированного Докучаевская Донецкой области украинскими военными была уничтожена боевая машина пехоты противника.