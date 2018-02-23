Розенко: Польща не відновлює українські зруйновані пам’ятники

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П'ятниця, 23 лютого 2018, 08:24

На сьогодні в Польщі зруйновано вісім українських пам’ятників, які досі не відновлені.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який представляє Україну в українсько-польській комісії з історичних питань.

"Ми передали польській стороні конкретний перелік восьми пам'ятників. Хочу наголосити, що два із зруйнованих пам'ятників були легальними на території Польщі, але досі не відновлені", – сказав Розенко. 

Віце-прем’єр наголосив, що Україна просить польську сторону незалежно від статусу пам'ятників забезпечити їхній належний захист або їх відновлення у випадку їх пошкодження або вандалізму. 

Розенко додав, що в Україні 95% польських пам'ятників є нелегальними, і у випадку руйнувань польських місць пам’яті Україна проводить відповідні слідчі дії.

"95% польських пам'ятників в Україні є незаконно або встановлено, або неузаконена їхня правова основа. Але це не означає, що ми за них не відповідаємо і в разі їх руйнування ми не здійснюємо жодних кроків. Ні, ми їх охороняємо, ми їх відновлюємо, ми проводимо розслідування, коли це стосується актів вандалізму, незважаючи на статус", – сказав він.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", у Польщі впродовж 2014-2017 років сталося 15 актів вандалізму на українських місцях пам'яті, в тому числі – на могилах.

"Європейська правда"

Теми: Польща історія Розенко
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