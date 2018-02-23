Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Розенко: Польша не восстанавливает украинские разрушенные памятники

Пятница, 23 февраля 2018, 07:24

На сегодняшний день в Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, который представляет Украину в украинско-польской комиссии по историческим вопросам.

"Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены", – сказал Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина просит польскую сторону независимо от статуса памятников обеспечить их надлежащую защиту или их восстановление в случае их повреждения или вандализма.

Розенко добавил, что в Украине 95% польских памятников являются нелегальными, и в случае разрушений польских мест памяти Украина проводит соответствующие следственные действия.

"95% польских памятников в Украине незаконно или установлены, или неузаконенная их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Нет, мы их охраняем, мы их восстанавливаем, мы проводим расследование, когда это касается актов вандализма, несмотря на их статус", - сказал он.

Как сообщала ранее "Европейская правда", в Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

"Европейская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаисторияРозенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: