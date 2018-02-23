Розенко: Польша не восстанавливает украинские разрушенные памятники

На сегодняшний день в Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, который представляет Украину в украинско-польской комиссии по историческим вопросам.

"Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены", – сказал Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина просит польскую сторону независимо от статуса памятников обеспечить их надлежащую защиту или их восстановление в случае их повреждения или вандализма.

Розенко добавил, что в Украине 95% польских памятников являются нелегальными, и в случае разрушений польских мест памяти Украина проводит соответствующие следственные действия.

"95% польских памятников в Украине незаконно или установлены, или неузаконенная их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Нет, мы их охраняем, мы их восстанавливаем, мы проводим расследование, когда это касается актов вандализма, несмотря на их статус", - сказал он.

Как сообщала ранее "Европейская правда", в Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

"Европейская правда"