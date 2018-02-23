Суркіс заявив, що "Динамо" має виконати рішення суду в Лозанні

Київському "Динамо" варто виконати рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який відхилив апеляцію киян на зарахування технічної поразки за неприїзд на гру 7 туру Прем`єр-ліги з "Маріуполем".

Про це Григорій Суркіс заявив у коментарі FootballHub після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - АЕК (0:0).

"Я не буду казати, як я прийняв рішення суду в Лозанні по "Динамо". І на перший, і на другий, і і на третій день я скажу, що не можна нехтувати застереженнями правоохороних органів щодо безпеки проведення гри у дні святкування Незалежності. І при цьому всьому чиниться галас, що "Динамо" боїться поїхати в Маріуполь", - сказав він.

"Ніхто і нічого не боїться, просто повинна бути совість, мораль та етика. Я не приховую того, що коли Павелко обирався на наступний термін казав, що не стоїть питання їхати чи ні в Маріуполь? Варто лише сказати, чи безпечно там грати?", - зазначив бізнесмен.

Суркіс впевнений, що історія розсудить хто правий, а хто ні. Але, за його словами, безумовно не варто чинити галас і "рішення є таким, яким воно є, і його потрібно прийняти і виконувати".

Як відомо, спортивний арбітражний суд в Лозанні ухвалив рішення по матчу "Маріуполь" - "Динамо" 18 лютого.

Зазначимо, що в разі, якщо "Маріуполь" увійде до тор-шість чемпіонату УПЛ, то в другому колі змагань київському "Динамо" знову доведеться вирішувати, чи їхати грати у Маріуполь.

Раніше віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь, запланований на 27 серпня 2017 року, і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки.