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Суркис заявил, что "Динамо" должен выполнить решение суда в Лозанне

Пятница, 23 февраля 2018, 09:19

Киевскому "Динамо" следует выполнить решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который отклонил апелляцию киевлян на зачисление технического поражения за неприезд на игру 7 тура Премьер-лиги с "Мариуполем".

Об этом Григорий Суркис заявил в комментарии FootballHub после матча 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - АЕК (0: 0).

"Я не буду говорить, как я принял решение суда в Лозанне по" Динамо ". И в первый, и во второй, и на третий день я скажу, что нельзя пренебрегать предостережениями правоохранительных органов по безопасности проведения игры в дни празднования Независимости. И при всем этом создается шум, что "Динамо" боится поехать в Мариуполь ", - сказал он.

"Никто и ничего не боится, просто должна быть совесть, мораль и этика. Я не скрываю того, что когда Павелко избирался на следующий срок, то говорил, что не стоит вопрос ехать или нет в Мариуполь? Стоит только сказать, безопасно ли там играть?", - отметил бизнесмен.

Суркис уверен, что история рассудит кто прав, а кто нет. Но, по его словам, определенно не стоит делать шум и "решение является таким, каким оно есть, и его нужно принять и выполнять".

Как известно, спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение по матчу "Мариуполь" - "Динамо" 18 февраля.

Отметим, что в случае, если "Мариуполь" войдет в тор-шесть чемпионата УПЛ, то во втором круге соревнований киевскому "Динамо" снова придется решать, ехать ли играть в Мариуполь.

Ранее вице-президент ФК "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что "Динамо" не поедет на матч в Мариуполь, запланированный на 27 августа 2017 года и подаст в суд в случае зачисления технического поражения.

Накануне в СБУ заявили, что направили письмо в ФФУ с предостережением относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".

Николай Аврамчук для УП
Темы: СуркисМариупольфутболсуд
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