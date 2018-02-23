В анексованому Криму відмовилися розслідувати смерть Веджіє Кашка

Слідчий комітет Росії відмовився порушувати кримінальні справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яка померла у листопаді 2017 року після затримання групи кримських татар в окупованому Сімферополі.

Про це в Facebook заявив російський адвокат Микола Полозов.

За його словами, постанова про відмову в порушенні двох кримінальних справ за фактом смерті Веджіє Кашка по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 111 Кримінального кодексу Росії (умисне вбивство, заподіяння смерті з необережності, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого) було винесено у кінці січня 2018 року.

Зазначається, що старший слідчий слідчого відділу по Київському району анексованого Сімферополя кримського главку Слідкома Росії аргументував відмову в порушенні справи "відсутністю події злочинів".

Полозов додав, що продовжує своє незалежне розслідування.

"Моє розслідування всіх обставин загибелі Веджіє Кашка буде продовжено. Мною вже направлено заяву слідчому про ознайомлення з усіма матеріалами перевірки", - заявив адвокат.

Раніше Полозов повідомив, що почав незалежне розслідування смерті ветерана кримськотатарського руху в Криму в 2017 році.

Він упевнений, що смерть Веджіє Кашка стала "наслідком надмірного і непропорційного застосування до неї сили з боку тих російських силовиків, які здійснювали її незаконне затримання".

Веджіє Кашка - ветеран кримськотатарського національного руху. Вона народилася в 1934 році в селі Ускут (нині Привітне), неподалік від Алушти. Після депортації кримськотатарського народу в 1944 році Веджіє Кашка проживала з сім'єю в Узбекистані. У 50-і роки разом зі своїм чоловіком Бекіром, вона приєдналася до національного руху кримських татар.

Як відомо, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Повідомлялося, що після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

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