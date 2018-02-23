В аннексированном Крыму отказались расследовать смерть Веджие Кашка

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка, которая умерла в ноябре 2017 года после задержания группы крымских татар в оккупированном Симферополе.

Об этом в Facebook заявил российский адвокат Николай Полозов.

По его словам, постановление об отказе в возбуждении двух уголовных дел по факту смерти Веджие Кашка по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (умышленное убийство, причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) было вынесено в конце января 2018 года.

Отмечается, что старший следователь следственного отдела по Киевскому району аннексированного Симферополя крымского главка Следкома России аргументировал отказ в возбуждении дела " отсутствием события преступлений".

Полозов добавил, что продолжает свое независимое расследование.

"Мое расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка будет продолжено. Мной уже направлено заявление следователю об ознакомлении со всеми материалами проверки", – заявил адвокат.

Ранее Полозов заявил, что начал независимое расследование смерти ветерана крымскотатарского движения в Крыму в 2017 году.

Он уверен, что смерть Веджие Кашка стала "следствием чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны тех российских силовиков, которые осуществляли ее незаконное задержание".

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения. Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.

Как известно, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.