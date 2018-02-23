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У Луценка відхрестилися від рекламних роликів про ГПУ

П'ятниця, 23 лютого 2018, 12:42

Генеральна прокуратура не має відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження рекламних роликів щодо роботи відомства.

Про це у коментарі "Українській правді" заявила прес-секретар Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її словами, у ГПУ вже відповіли на десяток запитів щодо виготовлення рекламних роликів.

"Генеральна прокуратура не виробляла, не замовляла і не розміщувала ролики, які зараз транслюються на телебаченні і на радіо. Але при цьому Генпрокуратура вдячна замовнику, який  ці ролики розмістив, тому що побачили нашу позитивну роботу", - сказала Сарган.

"Ми не знаємо, хто їх розмістив, але вся озвучена інформація відповідає дійсності. Тому ми не заперечуємо проти трансляції таких роликів", - додала вона.

Прес-секретар Луценка зазначила, що якщо в цих роликах хтось бачить негатив, то тоді це проблема в ставленні до персони Генпрокурора, а не до роботи Генпрокуратури.

Вона підкреслила, що ГПУ не має жодного відношення до рекламних роликів, про які повідомляли у ЗМІ.

Раніше у ЗМІ з'явилась публікація, у якій повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.

Яна Міланова, УП
Теми: ЛуценкоГенпрокуратурарекламаЗМІ
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