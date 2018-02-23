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У Луценко открестились от рекламных роликов о ГПУ

Пятница, 23 февраля 2018, 12:42

Генеральная прокуратура не имеет отношения к изготовлению, заказу и к распространению рекламных роликов о работе ведомства.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, в ГПУ уже ответили на десяток запросов по изготовлению рекламных роликов.

"Генеральная прокуратура не производила, не заказывала и не размещала ролики, которые сейчас транслируются на телевидении и на радио. Но при этом Генпрокуратура благодарна заказчику, который эти ролики разместил, потому что увидел нашу положительную работу", - сказала Сарган.

"Мы не знаем, кто их разместил, но вся озвученная информация соответствует действительности. Поэтому мы не возражаем против трансляции таких роликов", - добавила она.

Пресс-секретарь Луценко отметила, что если в этих роликах кто-то видит негатив, то тогда это проблема в отношении к персоне Генпрокурора, а не к работе Генпрокуратуры.

Она подчеркнула, что ГПУ не имеет никакого отношения к рекламным роликам, о которых сообщали в СМИ.

Ранее в СМИ появилась публикация, в которой сообщалось, что Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.

Яна Миланова, УП
Темы: ЛуценкоГенпрокуратурарекламаСМИ
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