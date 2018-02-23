Прокуратура знайшла винуватця загибелі прикордонника на Львівщині

Військова прокуратура Львівського гарнізону з'ясувала, що в смерті прикордонника на навчальному полігоні у Львівський області винуватий керівник стрільб.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

Зокрема встановлено, що 22 лютого керівник стрільб кінологічного навчального центру ДПС, що в смт Великі Мости на Львівщині, під час навчань "порушив порядок і техніку безпеки та перевищив службові повноваження", чим спричинив загибель військовослужбовця за контрактом.

Військова прокуратура Львівського гарнізону розпочала з цього приводу кримінальне провадження за ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду).

За попередньою версією, 36-річний прапорщик отримав поранення голови внаслідок детонування боєприпасу ручного протитанкового гранатомету 7В. Він помер близько 12:30 в середу на території полігону навчального центру.

Місце події

Гранатомет, чия граната вбила прикордонника

Як повідомлялося, 22 лютого у Львівській області під час навчальних стрільб загинув прикордонник.