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Прокуратура нашла виновника гибели пограничника на Львовщине

Пятница, 23 февраля 2018, 14:52
Прокуратура нашла виновника гибели пограничника на Львовщине

Военная прокуратура Львовского гарнизона выяснила, что в смерти пограничника на учебном полигоне во Львовской области виноват руководитель стрельб.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

https://vpzhr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=224522

В частности установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС, что в пгт Великие Мосты на Львовщине, во время учений "нарушил порядок и технику безопасности и превысил служебные полномочия", чем вызвал гибель военнослужащего по контракту.

Военная прокуратура Львовского гарнизона начала по этому поводу уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным служебным лицом полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода).

По предварительной версии, 36-летний прапорщик получил ранение головы вследствие детонирования боеприпаса ручного противотанкового гранатомета 7В. Он умер около 12:30 в среду на территории полигона учебного центра.

Место происшествия
Место происшествия
 
Гранатомет, чья граната убила пограничника

Как сообщалось, 22 февраля во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник.

Украинская правда
Темы: жертвыПограничная службачрезвычайное происшествиепрокуратура
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