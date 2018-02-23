Прокуратура нашла виновника гибели пограничника на Львовщине

Военная прокуратура Львовского гарнизона выяснила, что в смерти пограничника на учебном полигоне во Львовской области виноват руководитель стрельб.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

https://vpzhr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=224522

В частности установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС, что в пгт Великие Мосты на Львовщине, во время учений "нарушил порядок и технику безопасности и превысил служебные полномочия", чем вызвал гибель военнослужащего по контракту.

Военная прокуратура Львовского гарнизона начала по этому поводу уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным служебным лицом полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода).

По предварительной версии, 36-летний прапорщик получил ранение головы вследствие детонирования боеприпаса ручного противотанкового гранатомета 7В. Он умер около 12:30 в среду на территории полигона учебного центра.

Место происшествия

Гранатомет, чья граната убила пограничника

Как сообщалось, 22 февраля во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник.