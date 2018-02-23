На параді в Кривому Розі нацгвардійці маршували з радянськими прапорами
Військові Національної гвардії пройшлися парадом по Кривому Рогу Дніпропетровської області, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twitter.
"Вчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників. Під час акції використовувалася радянська символіка", - розповідають в МВС.
Зазначається, що за цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.
У соцмережах опублікували фотографії з події. Як видно, на прапорах, окрім символу СРСР, було також написано: "За нашу советскую родину!"
А інформагентство "Кривбас on-line" навіть відео записало. Скандальну ходу можна побачити на 5-й його хвилині.
Як повідомлялось, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" третина мешканців України жалкують про розпад у 1991 році Радянського Союзу.
При цьому 55% респондентів не мають ностальгії за СРСР.
Найбільше тих, хто сумує за минулим, в областях півдня та сходу, найменше – на заході.
Євген Кізілов, УП