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На параді в Кривому Розі нацгвардійці маршували з радянськими прапорами

П'ятниця, 23 лютого 2018, 16:34
На параді в Кривому Розі нацгвардійці маршували з радянськими прапорами
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Військові Національної гвардії пройшлися парадом по Кривому Рогу Дніпропетровської області, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twitter.

"Вчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників. Під час акції використовувалася радянська символіка", - розповідають в МВС.

Зазначається, що за цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.

У соцмережах опублікували фотографії з події. Як видно, на прапорах, окрім символу СРСР, було також написано: "За нашу советскую родину!"

 
Фото: Семен Семенченко / Facebook
 
Фото: Роман Шрайк / Twitter

А інформагентство "Кривбас on-line" навіть відео записало. Скандальну ходу можна побачити на 5-й його хвилині.

Як повідомлялось, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" третина мешканців України жалкують про розпад у 1991 році Радянського Союзу.

При цьому 55% респондентів не мають ностальгії за СРСР.

Найбільше тих, хто сумує за минулим, в областях півдня та сходу, найменше – на заході.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: декомунізаціяНацгвардіяКривий РігДніпропетровська область
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