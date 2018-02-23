На параде в Кривом Роге нацгвардейцы маршировали с советскими флагами

Военные Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу Днепропетровской области, держа в руках красные флаги со скрещенными серпом и молотом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter.

"Вчера, 22 февраля, военнослужащие НГУ в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика", - рассказывают в МВД.

Отмечается, что по данному факту командующий Нацгвардии назначил служебное расследование.

В соцсетях опубликовали фотографии события. Как видно, на флагах, кроме символа СССР, было также написано: "За нашу советскую семью!"

Фото: Семен Семенченко / Facebook

Фото: Роман Шрайк / Twitter

А информагентство "Кривбасс on-line" даже видео записало. Скандальное шествие можно увидеть на 5-й его минуте.

Как сообщалось, согласно опросу социологической группы "Рейтинг" треть жителей Украины сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза.

При этом 55% респондентов не ностальгируют по СССР.

Больше всего тех, кто скучает по прошлому, в областях юга и востока, меньше всего - на западе.

Евгений Кизилов, УП