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На параде в Кривом Роге нацгвардейцы маршировали с советскими флагами

Пятница, 23 февраля 2018, 16:34
На параде в Кривом Роге нацгвардейцы маршировали с советскими флагами
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Военные Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу Днепропетровской области, держа в руках красные флаги со скрещенными серпом и молотом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter.

"Вчера, 22 февраля, военнослужащие НГУ в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика", - рассказывают в МВД.

Отмечается, что по данному факту командующий Нацгвардии назначил служебное расследование.

В соцсетях опубликовали фотографии события. Как видно, на флагах, кроме символа СССР, было также написано: "За нашу советскую семью!"

 

Фото: Семен Семенченко / Facebook
 
Фото: Роман Шрайк / Twitter

А информагентство "Кривбасс on-line" даже видео записало. Скандальное шествие можно увидеть на 5-й его минуте.

Как сообщалось, согласно опросу социологической группы "Рейтинг" треть жителей Украины сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза.

При этом 55% респондентов не ностальгируют по СССР.

Больше всего тех, кто скучает по прошлому, в областях юга и востока, меньше всего - на западе.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: декоммунизацияНацгвардияКривой РогДнепропетровская область
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