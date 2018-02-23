Бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів

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П'ятниця, 23 лютого 2018, 18:30

Впродовж дня напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 23 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети та гранатомети по наших опорних пунктах біля Луганського. З озброєння БМП ворог обстрілював оборонців Троїцького, а гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по захисниках Новоолександрівки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Водночас у штабі АТО запевняють, що попри відносне затишшя вздовж усієї лінії розмежування, українські підрозділи продовжують стежити за зміною обстановки та готові діяти у відповідь на провокації.

Українська правда
Теми: Донбас війна Росія ОРДЛО
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