Боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов

В течение дня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло, никто из защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 23 февраля 2018.

"На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и гранатометы по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки", - говорится в сообщении.

На других участках не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

В то же время в штабе АТО уверяют, что несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают следить за изменением обстановки и готовы действовать в ответ на провокации.