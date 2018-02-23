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Боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов

Пятница, 23 февраля 2018, 17:30

В течение дня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло, никто из защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 23 февраля 2018.

"На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и гранатометы по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки", - говорится в сообщении.

На других участках не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

В то же время в штабе АТО уверяют, что несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают следить за изменением обстановки и готовы действовать в ответ на провокации.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаРосcияОРДЛО
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