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Бойовики у Луганську не пустили місію ОБСЄ до машин "гумконвою"

Субота, 24 лютого 2018, 02:59

Спостережна місія ОБСЄ заявила, що контрольовані РФ бойовики не дозволили спостерігачам у Луганську простежити за колоною так званого "гумконвою".

Про це йдеться у звіті організації за період з 19:30 21 лютого по 19:30 22 лютого, опублікованому на сайті ОБСЄ 23 лютого.

Повідомляється, що місія зафіксувала проїзд автоколони вантажівок з РФ.

"Біля населеного пункту Новосвітлівка (непідконтрольний урядові України, 16 км на південний схід від Луганська) члени патруля місії бачили 10 білих вантажівок із російськими номерними знаками та написом "Гуманітарна допомога від Російської Федерації" російською мовою", - наголосили спостерігачі.

"Їх супроводжували 2 автомобілі з табличками бойовиків "ЛНР" та написом "Міліція", 4 автомобілі з написом "Міністерство надзвичайних ситуацій Росії", машина швидкої допомоги з російськими номерними знаками та 2 інші транспортні засоби з табличками "ЛНР", - підкреслили в ОБСЄ.

"За спостереженнями, автоколона заїхала на територію об'єкта на вул. Руднєва, 2а, у Луганську. Двоє озброєних чоловіків завадили патрулю місії проїхати на територію об'єкта, пояснивши це тим, що спостерігачам не дозволено перебувати на цьому об'єкті, оскільки СММ "завчасно не узгодила" це питання", - йдеться у звіті.


"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄОРДЛОРосія
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