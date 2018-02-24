Боевики в Луганске не пустили миссию ОБСЕ к машинам "гумконвоя"

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявила, что контролируемые РФ боевики не позволили наблюдателям в Луганске проследить за колонной так называемого "гумконвоя".

Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 21 февраля по 19:30 22 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ 23 февраля.

Сообщается, что миссия зафиксировала проезд автоколонны грузовиков с РФ.

"Возле населенного пункта Новосветловка (неподконтрольный правительству Украины, 16 км на юго-восток от Луганска) члены патруля миссии видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке", - подчеркнули наблюдатели.

"Их сопровождали 2 автомобиля с табличками боевиков "ЛНР" и надписью "Милиция", 4 автомобиля с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", машина скорой помощи с российскими номерными знаками и 2 других транспортных средства с табличками "ЛНР", - подчеркнули в ОБСЕ .

"По наблюдениям, автоколонна заехала на территорию объекта на ул. Руднева, 2а, в Луганске. Двое вооруженных мужчин помешали патрулю миссии проехать на территорию объекта, объяснив это тем, что наблюдателям не разрешено находиться на этом объекте, поскольку СММ "заблаговременно не согласовала" этот вопрос", - говорится в отчете.