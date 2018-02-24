Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики в Луганске не пустили миссию ОБСЕ к машинам "гумконвоя"

Суббота, 24 февраля 2018, 02:59

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявила, что контролируемые РФ боевики не позволили наблюдателям в Луганске проследить за колонной так называемого "гумконвоя".

Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 21 февраля по 19:30 22 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ 23 февраля.

Сообщается, что миссия зафиксировала проезд автоколонны грузовиков с РФ.

"Возле населенного пункта Новосветловка (неподконтрольный правительству Украины, 16 км на юго-восток от Луганска) члены патруля миссии видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке", - подчеркнули наблюдатели.

"Их сопровождали 2 автомобиля с табличками боевиков "ЛНР" и надписью "Милиция", 4 автомобиля с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", машина скорой помощи с российскими номерными знаками и 2 других транспортных средства с табличками "ЛНР", - подчеркнули в ОБСЕ .

"По наблюдениям, автоколонна заехала на территорию объекта на ул. Руднева, 2а, в Луганске. Двое вооруженных мужчин помешали патрулю миссии проехать на территорию объекта, объяснив это тем, что наблюдателям не разрешено находиться на этом объекте, поскольку СММ "заблаговременно не согласовала" этот вопрос", - говорится в отчете.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕОРДЛОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: