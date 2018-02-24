Боевики в Луганске не пустили миссию ОБСЕ к машинам "гумконвоя"

3767 просмотров
Суббота, 24 февраля 2018, 03:59

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявила, что контролируемые РФ боевики не позволили наблюдателям в Луганске проследить за колонной так называемого "гумконвоя".

Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 21 февраля по 19:30 22 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ 23 февраля.

Сообщается, что миссия зафиксировала проезд автоколонны грузовиков с РФ.

"Возле населенного пункта Новосветловка (неподконтрольный правительству Украины, 16 км на юго-восток от Луганска) члены патруля миссии видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке", - подчеркнули наблюдатели.

"Их сопровождали 2 автомобиля с табличками боевиков "ЛНР" и надписью "Милиция", 4 автомобиля с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", машина скорой помощи с российскими номерными знаками и 2 других транспортных средства с табличками "ЛНР", - подчеркнули в ОБСЕ .

"По наблюдениям, автоколонна заехала на территорию объекта на ул. Руднева, 2а, в Луганске. Двое вооруженных мужчин помешали патрулю миссии проехать на территорию объекта, объяснив это тем, что наблюдателям не разрешено находиться на этом объекте, поскольку СММ "заблаговременно не согласовала" этот вопрос", - говорится в отчете.

Темы: ОБСЕ ОРДЛО Росcия
powered by lun.ua
По теме
Хуг: ОБСЕ не имеет ни одного патруля только из россиян 23 февраля 2018, 11:48
ОБСЕ фиксирует увеличение количества техники боевиков под Луганском 22 февраля 2018, 03:40
ОБСЕ за выходные зафиксировала более 600 взрывов на Донбассе 20 февраля 2018, 01:07
Все новости
Главные новости
В ГПУ рассказали о последствиях снятия санкций с "чиновников Януковича"
В Польше задержали хакера из Украины, которому в США грозит 30 лет тюрьмы
Авдеевка и 7 сел до сих пор сидят без газа
Миротворцы могут заморозить конфликт на Донбассе, а не решить его - WSJ
Все новости

На Соломенке открывают фитнес-студию для мам с детьми

Фото

Привет, мама. 19 лучших фотографий фотоконкурса о рождении ребенка