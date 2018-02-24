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У Лаврова упевнені, що Київ хоче діяти "силою" для вирішення конфлікту на Донбасі

Субота, 24 лютого 2018, 08:55
У Лаврова упевнені, що Київ хоче діяти силою для вирішення конфлікту на Донбасі

У МЗС РФ заявляють, що Київ "остаточно підтвердив свою націленість на силове вирішення конфлікту" на Донбасі, запровадивши закон про реінтеграцію Донбасу.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, яку оприлюднено на сайті відомства 24 лютого.

"Підписавши закон, Порошенко фактично перекреслив Мінські угоди, розв'язавши руки "партії війни". Про жодний прямий діалог з владою невизнаних республік (ватажками ОРДЛО - ред.), деескалацію протистояння і пошук шляхів мирного політичного врегулювання не йдеться. ... Документ створює умови для насильницького захоплення неконтрольованих Києвом територій Донецької і Луганської областей, легалізує використання української армії проти мирного населення", - заявили в МЗС РФ.

У заяві також наголошується, що практичне застосування закону "загрожує ризиками серйозної ескалації обстановки на Південному Сході України".

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого президент Петро Порошенко підписав закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях". 

Закон було опубліковано у "Голосі України" 23 лютого, відповідно 24 числа документ набрав чинності. 

Під час обговорення закону  наголошувалося, що цей документ визнає Росію агресором і окупантом.

У самому тексті закону є дві згадки про Росію-агресора (у преамбулі і прикінцевих положеннях), а також одна згадка "держава-окупант" (у ст.7).

Дії РФ на території Донецької і Луганської областей у тексті закону названі "збройною агресією РФ".

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

Тимчасова окупація РФ територій України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Більше про закон читайте у матеріалі: "Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу"

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяАТОМЗС
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