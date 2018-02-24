У Лаврова уверены, что Киев хочет действовать "силой" для решения конфликта на Донбассе

В МИД РФ заявляют, что Киев "окончательно подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта" на Донбассе, введя в действие закон о реинтеграции Донбасса.

Об этом речь идет в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 24 февраля.

"Подписав закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. ... Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - заявили в МИД РФ.

В заявлении также отмечается, что практическое применение закона "грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины".

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон был опубликован в "Голосе Украины" 23 февраля, соответственно 24 числа документ вступил в силу.

В ходе обсуждения закона отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.



В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант" (в ст.7).



Действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы "вооруженной агрессией РФ"



Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.



Отмечается, что временная оккупация РФ территорий Украины независимо от его продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.



Больше о законе читайте в материале: "Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса"