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У Лаврова уверены, что Киев хочет действовать "силой" для решения конфликта на Донбассе

Суббота, 24 февраля 2018, 08:55
У Лаврова уверены, что Киев хочет действовать силой для решения конфликта на Донбассе

В МИД РФ заявляют, что Киев "окончательно подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта" на Донбассе, введя в действие закон о реинтеграции Донбасса

Об этом речь идет в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 24 февраля. 

"Подписав закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. ... Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - заявили в МИД РФ. 

В заявлении также отмечается, что практическое применение закона "грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины". 

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон был опубликован в "Голосе Украины" 23 февраля, соответственно 24 числа документ вступил в силу.

В ходе обсуждения закона отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант" (в ст.7).

Действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы "вооруженной агрессией РФ"

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация РФ территорий Украины независимо от его продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Больше о законе читайте в материале: "Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса"

Темы: ДонбассРосcияАТОМИД
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