Юна українка виграла вже третій дорослий турнір з дзюдо

17-річна українка Дарина Білодід виграла престижний дорослий турнір із дзюдо у німецькому Дюссельдорфі.

До цього Білодід перемагала на Grand Slam у Парижі та на турнірі в Тунісі.

На шляху до перемоги у вазі до 48 кг Білодід у стартовому колі здолала іспанку Гарсіа Менса, потім була перемога над румункою Александро Поп.

У півфіналі українка перемогла Герелмі Ерденецогт з Монголії.

У фінальній сутичці за "золото" Білодід прийомом "іппон" здолала бронзового призера Олімпіади-2016 Єву Черновіцкі з Угорщини.