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Юная украинка выиграла уже третий взрослый турнир по дзюдо

Суббота, 24 февраля 2018, 09:13
Юная украинка выиграла уже третий взрослый турнир по дзюдо

17-летняя украинка Дарья Билодид выиграла престижный взрослый турнир по дзюдо в немецком Дюссельдорфе.

До этого  Билодид побеждала на Grand Slam в Париже и на турнире в Тунисе.

На пути к победе в весе до 48 кг Билодид в стартовом круге одолела испанку Гарсиа Менса, потом была победа над румынкой Александро Поп.

В полуфинале украинка победила Герелми Ерденецогт из Монголии.

В финальной схватке за "золото" Билодид приемом "иппон" одолела бронзового призера Олимпиады-2016 Еву Черновицки из Венгрии.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: спорт
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