В ОБСЄ розповіли про обстріляні житлові райони на окупованій Луганщині

Цивільні об'єкти у житлових районах н.п. Довге і Молодіжне на території окупованої Луганської області зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу з легкого і важкого озброєння.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, оприлюдненому на сайті організації.

21 лютого у Довгому спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що одноповерховий приватний будинок №5 на вул. Садовій було пошкоджено: зафіксовано пробоїну 2-3 см довжиною у фасаді будинку, яка утворилася, очевидно, в результаті недавнього попадання 30-мм снаряда, випущеного з БМП-2 з північно-західного напрямку.

"За словами мешканця будинку, пошкодження утворилися 20 лютого, приблизно о 17:30, ніхто з чотирьох мешканців будинку, які перебували в той момент у приміщенні, не постраждав", - повідомили в ОБСЄ.

21 лютого у полі біля н.п.Молодіжне зафіксували 9 свіжих воронок - недалеко від ділянки розведення в районі Золотого.

"За оцінкою СММ, воронки утворилися в результаті розриву 120-мм мінометних мін ... У двоповерховому багатоквартирному будинку № 4/2 на вул.Урожайній в Молодіжному, який розташовано в 70 м до захід-південно-захід від вищезгаданого об'єкту, спостерігачі бачили 4 вибитих вікна. ... За оцінкою, пошкодження утворилися внаслідок розриву 82-мм мінометної міни", - йдеться у звіті.

Місцеві жителі повідомили місії ОБСЄ, що це сталося 20 лютого, близько 18:00. Біля об'єкта команда СММ бачила вибиті вікна у 4 автомобілів, припаркованих поруч, і 120-мм мінометну міну, яка застрягла в дорожньому покритті навпроти об'єкта і не розірвалася.