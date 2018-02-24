СЦКК: місія ОБСЄ виявила танки й гаубиці на забороненій території в ОРДО

Українська сторона СЦКК заявляє, що бойовики ОРДО продовжують практику зосередження важкої техніки та озброєння за межами відведення, що є порушенням Мінських домовленостей.

Відповідну заяву розміщено в суботу на сайті Міноборони.

Зокрема, за даними Української сторони СЦКК, 22 лютого спостерігачами СММ ОБСЄ було виявлено 36 одиниць танків (Т-64), які розміщені в районі населеного пункту Круглик, та 5 одиниць буксируваних гаубиць (Д-30) в районі населеного пункту Ясне.

Окрім того, за попередньою інформацією, на території середньої школи по вулиці Б. Хмельницького у м. Донецьк було виявлено 10 одиниць танків, а на північно-східній околиці населеного пункту Калинівка — артилерійські системи та міномети різного калібру.

"Зазначене свідчить про нехтування окупаційною адміністрацією Російської Федерації вимог актів міжнародного права, щодо заборони розміщення у населених пунктах важкого озброєння та техніки, а також систематичного порушення ними досягнутих домовленостей щодо відведення засобів вогневого ураження від лінії зіткнення сторін відповідно до Мінських домовленостей", - заявляє Українська сторона СЦКК.