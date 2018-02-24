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СЦКК: миссия ОБСЕ обнаружила танки и гаубицы на запрещенной территории в ОРДО

Суббота, 24 февраля 2018, 18:23

Украинская сторона СЦКК заявляет, что боевики ОРДО продолжают практику сосредоточения тяжелой техники и вооружения за пределами линии отвода, что является нарушением Минских договоренностей.

Соответствующее заявление размещено в субботу на сайте Минобороны.

В частности, по данным Украинской стороны СЦКК, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик, и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное.

Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г. Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра.

"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требованиями актов международного права, о запрете размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематическом нарушении достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с Минскими договоренностями", - заявляет Украинская сторона СЦКК.

Темы: ДонбассМинские соглашения
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