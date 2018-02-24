Укрзалізниця почала продаж квитків на дати після 25 березня

Укрзалізниця почала відкривати продаж квитків на дати відправлення починаючи з 25 березня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня", - зазначив Кравцов.

Завершуємо коригування графіка руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкриваємо продаж проїзних документів на дати відправлення починаючи з 25.03.2018 року. На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) February 24, 2018

Він також повідомив про призначення нового поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ.

"Поїзд #226/226-246/245 курсуватиме з 25 березня. Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянську та ряду районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України", - написав Кравцов у Facebook.

Як повідомлялося, 20 лютого Укрзалізниця повідомила про призупинення продажів квитків на дати після 25 березня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.

Цього року переведення годинника на літній час відбудеться у ніч на 25 березня.