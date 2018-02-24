Укрзалізниця начала продажу билетов на даты после 25 марта

Укрзалізниця начала открывать продажу билетов на даты отправления начиная с 25 марта.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter и.о. председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов.

"В настоящее время открыта продажа уже на 30 поездов. Работа продолжается и будет завершена до начала следующей недели", - отметил он.

Завершуємо коригування графіка руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкриваємо продаж проїзних документів на дати відправлення починаючи з 25.03.2018 року. На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) February 24, 2018

Кравцов также сообщил о назначении нового поезда Киев-Бердянск-Покровск.

"Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", - написал он в Facebook.

Как сообщалось 20 февраля Укрзалізниця сообщила о приостановке продаж билетов на даты после 25 марта в связи с корректировкой графика движения поездов из-за перехода на летнее время.

В этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь на 25 марта.