Укрзалізниця начала продажу билетов на даты после 25 марта

1804 просмотра
Суббота, 24 февраля 2018, 19:51

Укрзалізниця начала открывать продажу билетов на даты отправления начиная с 25 марта.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter и.о. председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов.

"В настоящее время открыта продажа уже на 30 поездов. Работа продолжается и будет завершена до начала следующей недели", - отметил он.

Кравцов также сообщил о назначении нового поезда Киев-Бердянск-Покровск.

"Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", - написал он в Facebook.

Как сообщалось 20 февраля Укрзалізниця сообщила о приостановке продаж билетов на даты после 25 марта в связи с корректировкой графика движения поездов из-за перехода на летнее время.

В этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь на 25 марта.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 23 февраля 2018, 21:05
"Укрзализныця" договорилась о миллиардном контракт с американцами 23 февраля 2018, 15:07
У НАПК есть претензии к главе "Укрзализныци" 23 февраля 2018, 13:44
Все новости
Главные новости
Стал известен представитель Украины на "Евровидение"
Совбез ООН принял резолюцию по Сирии
После обстрела в Луганском нет света, повреждены дома
Свитолина выиграла турнир в Дубае, победив в финале россиянку
Все новости
18+

8 мифов о безопасном сексе

флешмоб

#SideProfileSelfie. Зачем в соцсетях призывают фотографироваться в профиль