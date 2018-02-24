СММ ОБСЄ зафіксувала вирви від 152-мм снарядів у Підлісному

На околиці населеного пункту Підлісне представники Української сторони СЦКК спільно з патрулем СММ ОБСЄ зафіксували вирви від снарядів бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на представника СЦКК Миколу Лапая.

За його словами, інформація про обстріл противником околиці населеного пункту Підлісне надійшла 23 лютого о 20:10.

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"Сьогодні (24 лютого – ред.) вранці ми спільно із патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ прибули на місце події та зафіксували більше 15 вирв, за попередніми висновками від 152-мм снарядів, що були налаштовані на осколкову дію", - сказав Лапай.

Він додав, що ніхто з місцевого населення не постраждав.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері прес-центр штабу АТО заявив, що в районі населеного пункту Підлісне бойовики застосували проти підрозділів сил АТО артилерійські системи калібру 152-мм.