СММ ОБСЕ зафиксировала воронки от 152-мм снарядов в Подлесном

На окраине населенного пункта Подлесное представители украинской стороны СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ зафиксировали воронки от снарядов боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на представителя СЦКК Николая Лапая.

По его словам, информация об обстреле противником окраины населенного пункта Подлесное поступила 23 февраля в 20:10.

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"Сегодня (24 февраля - ред.) утром мы совместно с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место происшествия и зафиксировали более 15 воронок, по предварительным выводам от 152-мм снарядов, которые были настроены на осколочное действие", - сказал Лапай.

Он добавил, что никто из местного населения не пострадал.

Как сообщалось, в пятницу вечером пресс-центр штаба АТО заявил, что в районе населенного пункта Подлесное боевики применили против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.