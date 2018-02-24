СММ ОБСЕ зафиксировала воронки от 152-мм снарядов в Подлесном

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Суббота, 24 февраля 2018, 20:09

На окраине населенного пункта Подлесное представители украинской стороны СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ зафиксировали воронки от снарядов боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на представителя СЦКК Николая Лапая.

По его словам, информация об обстреле противником окраины населенного пункта Подлесное поступила 23 февраля в 20:10.

 
Все фото пресс-центра штаба АТО

"Сегодня (24 февраля - ред.) утром мы совместно с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место происшествия и зафиксировали более 15 воронок, по предварительным выводам от 152-мм снарядов, которые были настроены на осколочное действие", - сказал Лапай.

 

Он добавил, что никто из местного населения не пострадал.

 
 

Как сообщалось, в пятницу вечером пресс-центр штаба АТО заявил, что в районе населенного пункта Подлесное боевики применили против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.

Темы: АТО
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